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Antalya’da ilk finalist Miomir Kecmanovic

FUTBOL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Turkish Airlines Antalya Open’ın teklerdeki ilk finalisti Jordan Thompson’ı üç setlik çekişmeli bir mücadele sonucunda yenmeyi başaran Miomir Kecmanovic oldu. Lorenzo Sonego-Pablo Carreno Busta maçı yoğun yağmur nedeniyle yarıda kalırken, çiftler finali de cumartesi gününe ertelendi.

Antalya’da ilk finalist Miomir Kecmanovic

Turkish Airlines Antalya Open’da finale yükselen ilk isim Miomir Kecmanovic oldu. 19 yaşındaki Sırp oyuncu Avustralyalı Jordan Thompson’u üç sonunda geçerek kariyerinin ilk ATP finalini yakaladı. Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Palazzo Resort ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finalin ilk maçı büyük heyecana ve çekişmeye sahne oldu. 2 saat 50 dakika süren mücadelede iki oyuncu maç boyunca servis kırmayı başaramazken, setlerin sonucunu tie-break’ler belirledi. İlk setteki tie-break’i kaybeden Kecmanovic sonraki iki sette de tie-break’te rakibine üstünlük sağlayarak Antalya’da finale çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon tur seviyesinde hiç maç kazanamayan Miomir Kecmanovic, 2019 sezonu içerisinde hem ilk ATP galibiyetini alırken hem de ilk çeyrek finalini oynamayı başarmıştı.

KECMANOVIC: KAZANDIKÇA PERFORMANSIM DA ARTTI

Karşılaşmanın ardından Antalya ve turnuvadaki performansı hakkında açıklamalar yapan genç tenisçi, “Çok güzel bir organizasyon olduğunu söylemeliyim. Zorluk derecesi yüksek bir turnuva oynuyoruz. Oldukça kaliteli isimler oynadığından benim adıma turnuva kolay geçmedi. Buraya gelmeden önce aslında finale çıkma beklentim yoktu. İyi bir sezon başı çalışma dönemi geçirmiştim ve tur seviyesinde maç oynadıkça bu seviyeye alıştım, oyunumu adapte ettim. Oynadıkça ritmim yükseldi ve performansım arttı. Finalde de beklentim şu ana kadar ortaya koyduğum oyunu sergilemek” diye konuştu.

Turkish Airlines Antalya Open’da ikinci finalistini belirleyecek Lorenzo Sonego-Pablo Carreno Busta yarı final maçı ise aniden bastıran yağmur nedeniyle skor 6-3, 5-5 iken yarıda kaldı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle müsabaka cumartesi gününe ertelendi.

ÇİFTLER FİNALİ DE CUMARTESİ GÜNÜ

Günün son maçı olarak merkez kortta oynanması planlanan Ivan Dodig/Filip Polasek-Jonathan Erlich/Artem Sitak çiftler finalinin de erteleme kararı sebebiyle 29 Haziran Cumartesi oynanması kararlaştırıldı. Turkish Airlines Antalya Open’da son günün açılış müsabakası olan tekler yarı finali, kaldığı yerden saat 11.30’da başlayacak. Bu maçın bitimiyle birlikte çiftler finali sahne alacak, teklerde şampiyonu belirleyecek final maçı ise en erken 15.00’te oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines Antalya Open Jordan Thompson Miomir Kecmanovic Lorenzo Sonego Pablo Carreno Busta

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