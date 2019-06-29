Antalya’da ilk finalist Miomir Kecmanovic

Turkish Airlines Antalya Open’da finale yükselen ilk isim Miomir Kecmanovic oldu. 19 yaşındaki Sırp oyuncu Avustralyalı Jordan Thompson’u üç sonunda geçerek kariyerinin ilk ATP finalini yakaladı. Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Palazzo Resort ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finalin ilk maçı büyük heyecana ve çekişmeye sahne oldu. 2 saat 50 dakika süren mücadelede iki oyuncu maç boyunca servis kırmayı başaramazken, setlerin sonucunu tie-break’ler belirledi. İlk setteki tie-break’i kaybeden Kecmanovic sonraki iki sette de tie-break’te rakibine üstünlük sağlayarak Antalya’da finale çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon tur seviyesinde hiç maç kazanamayan Miomir Kecmanovic, 2019 sezonu içerisinde hem ilk ATP galibiyetini alırken hem de ilk çeyrek finalini oynamayı başarmıştı.

KECMANOVIC: KAZANDIKÇA PERFORMANSIM DA ARTTI

Karşılaşmanın ardından Antalya ve turnuvadaki performansı hakkında açıklamalar yapan genç tenisçi, “Çok güzel bir organizasyon olduğunu söylemeliyim. Zorluk derecesi yüksek bir turnuva oynuyoruz. Oldukça kaliteli isimler oynadığından benim adıma turnuva kolay geçmedi. Buraya gelmeden önce aslında finale çıkma beklentim yoktu. İyi bir sezon başı çalışma dönemi geçirmiştim ve tur seviyesinde maç oynadıkça bu seviyeye alıştım, oyunumu adapte ettim. Oynadıkça ritmim yükseldi ve performansım arttı. Finalde de beklentim şu ana kadar ortaya koyduğum oyunu sergilemek” diye konuştu.