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Antalya'da ilk kez görüldü: Kocaman gözlere sahip bir tür!

Tropik sularda yaşayan, bilimsel ismi "Priacanthus Sagittarius" olan ve gözlerinin büyüklüğü nedeniyle "mandagöz" adı verilen balık türü, ilk kez Antalya'da görüldü.

Antalya'da ilk kez görüldü: Kocaman gözlere sahip bir tür!
Çiğdem Sevinç

Antalya Körfezi'nde Maden Koyu açıklarında uzatma ağı kullanan bir balıkçı tarafından 70 metre derinlikte avlanan ve 94 gram ağırlığında ölçülen "mandagöz", incelenmek üzere Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine getirildi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "mandagöz"ün Kızıldeniz kökenli bir tür olduğunu söyledi.

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"ANTALYA KÖRFEZİ'NDE YAKALANDI"

Balığın Akdeniz Körfezi'nde ilk kez 2018 yılında Mersin açıklarında tespit edildiğini dile getiren Gökoğlu, "Bilimsel olarak ilk kez 2009 yılında İsrail kıyılarında tespit edildi. Ardından ikinci kayıt yine aynı bölgeden geldi. Üçüncü kayıt ise 2018 yılında Mersin Dana Adası açıklarından biz bildirmiştik. Şimdi de Antalya Körfezi'nde yakalanarak kayıt altına alındı." dedi.

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"ETİ YENİLEBİLEN, ZEHİRSİZ BİR TÜR"

Balığın, mercan balıklarına benzerliği nedeniyle "mandagöz mercan" ismiyle de tanımlandığını anlatan Gökoğlu, "Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71'e yükseldi. Bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz. Bu türün batıya doğru yayılımı sürüyor. Antalya Körfezi'nde yakalanması, göçün sürdüğünün bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
balık göz alerjisi manda
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