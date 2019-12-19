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Antalya'da kaza geçiren oğlunun öldüğünü morga gelince öğrendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Antalya’da misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı. Oğlunun trafik kazası geçirerek yaralandığı söylenen anne, oğlunun öldüğünü morga getirildiğinde öğrendi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ikinci öğretim 3'üncü sınıf öğrencisi C.K., dün gece arkadaşı E.E.'nin evine gitti. İddiaya göre iki arkadaş uyuşturucu madde kullandı. Sabah saatlerinde uyanan E.E., C.K.’nin hareket etmediğini fark etti. Arkadaşının uyanmaması üzerin E.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri, C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.K.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, E.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANNESİ GERÇEĞİ MORGDA ÖĞRENDİ

Gencin cenazesini teslim almak için Kocaeli’den gelen aile, Adli Tıp Kurumu Morgu önünde gözyaşı döktü. Aileden anne Nurcan K.ye oğlunun öldüğünü morgda söylendi. İlk etapta yakınları tarafından oğlunun trafik kazası geçirip yaralandığı söylenen anne, oğlunun öldüğünün öğrenince uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nurcan K. ile baba Zeki K.’yi üniversiteli gencin okuldan arkadaşları teskin etti.

Otopsi işlemleri tamamlanan C. K.’nın cansız bedeni, defnedilmek üzere Kocaeli’ye gönderildi.


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Anahtar Kelimeler:
morg Antalya kaza

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