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Antalya'da korkunç olay! Eski ev arkadaşının kulağını kesti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Antalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da korkunç olay! Eski ev arkadaşının kulağını kesti

Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat G.'yi Konuksever Mahallesi'ndeki adresinde bulamayınca telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat G.'nin eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat G.'ye ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığını belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA KULAĞINI KESTİ

Sinirlenen Murat G., bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhitten Y. ile buluştu. G., otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. Burada Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan G., daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek, Muhittin Y.'yi başından tutan Murat G., iddiaya göre, "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla kestikten sonra kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI

Kanlar içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y., hastanede polise ifade verip, eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisin Murat G.yi aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y., "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımız söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

İŞ MERKEZİNDE YAKALANDI

Olay gününden bu yana firari olan Murat G., saat 10.00 sıralarında, Tahılpazarı Mahallesi'ndeki iş merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı. Suçlamayı kabul eden G., olayda kullandığı maket bıçağını da polise teslim etti. Murat G., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)


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Antalya Murat Güldüren Kulak

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