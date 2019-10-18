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Antalya'da mahalleyi ayağa kaldıran koku! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Antalya’da yemek pişerken rüzgarın söndürdüğü ocaktan yayılan gaz kokusu, mahalleyi ayağa kaldırdı. O sırada dışarıda bulunan yaşlı çift, eve döndükleri sırada apartman önünde polis, itfaiye ve vatandaşları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 128 sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2. Katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktaki ocağa yemek koyan Hatice Y., eşi Mustafa Y. ile birlikte dışarıya çıktı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sönen ocaktan tüp gaz yayılmaya başladı. Komşular, gaz kokusunu fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmandaki bir çok kişi dışarıya çıkarak ekiplerin gelmesini bekledi.

İtfaiye ekipleri, ikinci kattan girdikleri evin mutfağında bulunan ocağın gaz akımını keserek pencereleri açıp evi havalandırdı. Bu sırada evlerine dönen yaşlı çift, apartman önünde polis, itfaiye ve vatandaşların olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaşlı çift, gazın etkisinin tamamen kaybetmesinin ardından evine girebildi.(İHA)

Rüzgarın ateşini söndürdüğü ocaktan yayılan gaz kokusu mahalleyi ayağa kaldırdı

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Anahtar Kelimeler:
koku Antalya

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