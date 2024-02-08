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  4. Antalya'da Muleka şov! Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı

Antalya'da Muleka şov! Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.02.2024 22:38 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş geriden geldiği karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Son 16 turunun dikkat çeken karşılaşmasında Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor, sahasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

İLK GOL EV SAHİBİNDEN

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Mücadelede Antalyaspor, karşılaşmanın 30'ncu dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Akdeniz ekibinin golü karşılaşmanın 30. dakikasında Bytyqi'den geldi.

MULUEKA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

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Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Muleka 71. dakikada attığı golle takımına mücadeleye eşitliği getirdi.

MULEKA TURU GETİRDİ

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Karşılaşmanın 88. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Muleka takımına galibiyet golünü getirdi ve bu golle Siyah-Beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK

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Siyah-Beyazlılar'da maç öncesi ısınan Ghezzal hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Cenk Tosun maça ilk 11'de başladı.

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