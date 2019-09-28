Mynet Trend

Antalya'da nefes kesen operasyon! Aranan şüpheli böyle yakalandı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan K.K. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'cinsel taciz' ve 'görevli memura direnme' suçlarından arama kararı bulunan K.K.'nin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. K.K.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden K.K., Antalya Caddesi'nde kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacayla K.K., yakalandı. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen K.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.K.'nin yakalanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Polisin, şüpheliyi yakalayıp yere yatırmasıyla başlayan görüntülerde önce vatandaşların ne olduğunu anlamadığı için caddede yürüdüğü görülüyor. Bir süre sonra vatandaşların yerde yatanın aranan bir kişi olduğunu anlamasıyla polise yardım etmeye çalıştığı ve gelen ekip otosuna şüphelinin bindirildiği görülüyor.

(DHA)

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Bunu yapan Suriyeli genci alnında öptüBunu yapan Suriyeli genci alnında öptü
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyorMeteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya operasyon Manavgat

En Çok Okunan Trend Haberler

Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Yer: Antalya! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Yer: Antalya! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Ayyüce'nin mücadelesi sürüyor! 4. kez ameliyata alındı

Ayyüce'nin mücadelesi sürüyor! 4. kez ameliyata alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cüzdanını bulup getiren Suriyeli genci alnından öptü

Bunu yapan Suriyeli genci alnında öptü

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Turistler şaşkın gözlerle izledi! Uçak denize indi

Turistler şaşkın gözlerle izledi! Uçak denize indi

Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada

Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada

Mahkemede tepki çeken ilişki iddiası! 'Şerefsiz, haysiyetsiz'

Mahkemede tepki çeken ilişki iddiası! 'Şerefsiz, haysiyetsiz'

Antalya'da çöp ev! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Yer: Antalya! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.