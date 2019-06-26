Antalya'da sıcaktan bunalan kar ve buz keyfi

Antalya'da, yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı serinlemenin alternatif yollarını arıyor.

Myra, Demre, Abdal Musa gibi kentin tarihi bölgelerinin ve öne çıkan kişiliklerinden oluşan buzdan heykelleri ziyaret eden, yine buzdan kaydıraklardan kayarak serinleyen turistlerin keyifli vakit geçirdiği mekanlardan birinin işletme müdürü Okan Gürses, okulların da tatil olmasıyla yoğun günler yaşadıklarını söyledi.

Gürses, "Yediden yetmişe herkes eğlenebiliyor. Bu yıl sezon oldukça iyi geçiyor, günlük bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana ise 50-60 bin ziyaretçiyi ağırladık, yıl sonuna kadar ise 150 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Buzdan heykellere hayran kaldığını belirten tatilcilerden Serdar Bektaş, Berlin'den geldiğini ve Antalya'da çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.