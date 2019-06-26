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Antalya'da sıcaktan bunalan kar ve buz keyfi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 26.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 32 dereceye, nemin de yüz de 60'a ulaştığı turizmin başkentinde, yerli ve yabancı turistler sahillere doldururken, bir kısmı da sıfırın altında 2 derecede tutulan kar ve buz sergileri yapılan, buzdan heykellerin, kaydırakların bulunduğu eğlence merkezlerini tercih ediyor.

Antalya'da, yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı serinlemenin alternatif yollarını arıyor.

Myra, Demre, Abdal Musa gibi kentin tarihi bölgelerinin ve öne çıkan kişiliklerinden oluşan buzdan heykelleri ziyaret eden, yine buzdan kaydıraklardan kayarak serinleyen turistlerin keyifli vakit geçirdiği mekanlardan birinin işletme müdürü Okan Gürses, okulların da tatil olmasıyla yoğun günler yaşadıklarını söyledi.
Gürses, "Yediden yetmişe herkes eğlenebiliyor. Bu yıl sezon oldukça iyi geçiyor, günlük bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana ise 50-60 bin ziyaretçiyi ağırladık, yıl sonuna kadar ise 150 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.
Buzdan heykellere hayran kaldığını belirten tatilcilerden Serdar Bektaş, Berlin'den geldiğini ve Antalya'da çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.
Türkiye'nin birçok yerini gezme fırsatı bulduğunu belirten Bektaş, "Antalya havası ve suyundan dolayı Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi ve bir haftadır buradayım. Antalya oldukça rahat ve özgür bir kent, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya sıcak

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