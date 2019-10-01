Antalya Film Festivali Kurmaca Work in Progress adayları belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 26 Ekim’de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Antalya Film Forum’un Kurmaca Work in Progress adayları belirlendi. Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Kurmaca Work in Progress’te bu yıl, 2 projeye toplam 120.000 TL para ödülü verilecek.

7 proje yarışacak

Kurmaca film projelerinin yanı sıra, sinemaya yönelik deneysel ve canlandırma uzun metraj projelerine de açık olan Kurmaca Work in Progress’e bu yıl 25 proje başvuru yaptı. Locarno, Venedik Mostra del Cinema, Roma, Cinéma du Réel - Centre Pompidou gibi birçok film festivalinde direktörlük ve danışmanlık yapmış, Fransız film küratörü Marie Pierre Duhamel, Yabancı Dilde En İyi Film Oscar Adayı “Tangerines/ Mandalina Bahçesi” ve Yabancı Dilde En İyi Film Altın Küre adayı “The Fencer’ın da aralarında bulunduğu pek çok filmin yapımcısı ve deneyimli ses tasarımcısı Ivo Felt ve bağımsız sinemaya Türkiye’de vizyon olanağı sunmuş dağıtım şirketi BİR FİLM’in kurucularından, “Hamam” (2009), “Sadece Tek Bir Gün”, (2013) “Karışık Kaset” (2014) filmlerinin yönetmeni ve BluTV yapımı “7YÜZ” projesinin tasarımcısı, senarist ve yönetmenlerinden Tunç Şahin’den oluşan ön jüri, yapım aşamasındaki bu filmler arasından 7 projeyi seçti.

Ali Kemal Çınar’ın yönetmen ve yapımcısı olduğu “Beriya Şevê/Geceden Önce”; Selman Nacar’ın yönettiği, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün’ün yürüttüğü “İki Şafak Arasında”; Ferit Karahan’ın yönettiği, M. Kanat Doğramacı’nın yapımcılığındaki “Okul Tıraşı”, Fikret Reyhan’ın yönettiği ve Nizamettin Reyhan’ın yapımcısı olduğu “Çatlak”; yönetmeni Barış Sarhan, yapımcısı Umut Eğitimci olan “Cemil Show”; Emre Erdoğdu’nun Tanay Abbasoğlu ve Hazar Ergüçlü yapımcılığında çektiği “Beni Sevenler Listesi” ve Nisan Dağ’ın yönettiği ve yapımcıları Müge Özen, Jessica Caldwell ve Yağmur Ünal’dan oluşan “Bir Nefes Daha” adlı projeler, Kurmaca Work in Progress Platformu’nda jüri karşısına çıkacak.