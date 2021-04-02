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Antalya Grand Slam’da Albayrak’tan altın, Kandemir’den gümüş madalya

02.04.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da devam eden Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın, 73 kiloda final müsabakasında son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile’ye yenilen Bayram Kandemir gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antalya Grand Slam’da Albayrak’tan altın, Kandemir’den gümüş madalya

Antalya Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların açılış töreninde Vali Ersin Yazıcı, GSB Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, SHG Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve Genel Sekreter Neşe Gündoğan, Antalya GSİ Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu.

Açılış seremonisinde kısa bir konuşma yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ilk kez Grand Slam müsabakasına Antalya’da ev sahipliği yapmanın heyecanı içinde olduğumuzu ifade ederek, “Başta Uluslararası Judo Federasyonu’na ve katılan ülkelere teşekkür ediyor, Tokyo Olimpiyatlarına katılacaklara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Judo Birliği Başkanı (EJU) Sergey Soloveychik, “Prestijli bir organizasyonu düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu yetkililerine ve katılanlara teşekkürlerimi sunuyor, Tokyo yolunda müsabakalara katılanlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Erkekler, 81 kiloda Vedat Albayrak, ilk tur bay geçti. İkinci turda Hırvat, üçüncü turda Arjantinli, çeyrek finalde Azerbaycanlı rakiplerini ipponla yendi. Yarı finalde İsveçli rakibine final karşılaşmasında İtalyan Christian Parlati’yi waza-ari puanıyla yenen Albayrak, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler; 73 kiloda Bayram Kandemir, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında Gambialı üçüncü turda Kanadalı, çeyrek finalde İsveçli, yarı finalde Polonyalı rakiplerini ipponla yenerek finale yükseldi. Finalde son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile’ye yenilen Kandemir gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, bronz madalya için İspanyol Maria Bernabeu ile yaptığı karşılaşmada altın skorda kaybetti ve beşinci oldu.
Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi:

Kadınlar

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63 Kilo: 1. Lucy Renshall (İngiltere), 2. Anriquelis Barrios (Venezuella), 3. Jing Tang (Çin), 3. Catherine B. Pinard (Kanada).
70 Kilo: 1. Kim Polling (Hollanda), 2. Barbara Matiç (Hırvatistan), 3. Maria Barnabeu (İspanya), 3. Elvismar Rodriguez (Venezuella).

Erkekler

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73 Kilo: 1. Fabio Basile (İtalya), 2. Bayram Kandemir (Türkiye), 3. Victor Sterpu (Moldova), 3. Arthur Margelidon (Kanada).
81 Kilo: 1. Vedat Albayrak (Türkiye), 2. Christian Parlati (İtalya), 3. Murad Fatiyev (Azerbaycan), 3. Atilla Ungvari (Macaristan).

Günün diğer karşılaşmalarında judocularımızdan; Bilal Çiloğlu repesajda, Halil Çimen, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç üçüncü, Musa Şimşek, Adnan Kılıç ikinci, Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler ilk turda yenildiler.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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