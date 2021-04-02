Antalya Grand Slam’da Albayrak’tan altın, Kandemir’den gümüş madalya

Antalya Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların açılış töreninde Vali Ersin Yazıcı, GSB Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, SHG Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve Genel Sekreter Neşe Gündoğan, Antalya GSİ Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu.

Açılış seremonisinde kısa bir konuşma yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ilk kez Grand Slam müsabakasına Antalya’da ev sahipliği yapmanın heyecanı içinde olduğumuzu ifade ederek, “Başta Uluslararası Judo Federasyonu’na ve katılan ülkelere teşekkür ediyor, Tokyo Olimpiyatlarına katılacaklara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Judo Birliği Başkanı (EJU) Sergey Soloveychik, “Prestijli bir organizasyonu düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu yetkililerine ve katılanlara teşekkürlerimi sunuyor, Tokyo yolunda müsabakalara katılanlara başarılar diliyorum” diye konuştu.