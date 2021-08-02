Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınları nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor.

