YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

21.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur'da bugün öğleden sonra kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Antalya'da yağışın Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Kaş, Kumluca, Finike, Demre ve Manavgat ilçelerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların Isparta ve Burdur'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladıAntalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya Burdur Isparta

Antalya Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Asya Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Erüst Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.