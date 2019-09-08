Antalya Kaleiçi'nde 'bahşiş kutusu faresi' işletmecileri canından bezdirdi

Antalya’nın en gözde turizm merkezlerinden Kaleiçi’ndeki bazı işletmelere hırsız dadandı. Gündüz vakti elinde 3 poşetle işletmelere iş başvurusu ya da adres sorma bahanesiyle gelen kişi, masa üzerindeki bahşiş kutularını el çabukluğuyla aldı. Şüpheli daha sonra aldığı kutuları poşete koyarak işletmelerden ayrıldı. İşletme yetkilileri personelin hakkının bulunduğu kutuların çalınması üzere görüntülerle birlikte polise başvurdu. 3 bahşiş kutusunda yaklaşık 1000 TL paranın olduğu öğrenildi.

4 gün ve öncesi yakın zaman dilimlerinde kaydedilen görüntülerin ilkinde şüphelinin elinde poşetlerle işletmeye girer girmez masa üzerindeki kutuyu alıp dışarı çıktığı görüldü. Aynı şahıs birkaç saniye sonra yeniden gelerek kasa bölümünden bir şeyler almaya çalışsa da başarılı olamadı ve hızlı adımlarla mekandan ayrıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI



İkinci görüntüde yine aynı şüphelinin elinde poşetlerle geldiği iş yerinde kadın görevlinin merdivene yönelmesinin ardından el çabukluğuyla bahşiş kutusunu alıp poşete koyduğu görüldü. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.