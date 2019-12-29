Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Bölge beyaza bürünürken yüksek kesimdeki kar kalınlığı yarım metre ölçüldü.

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Karayolları ekipleri ise dünden bu yana yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ANTALYA'DA DENİZE GİRDİLER

Öte yandan Antalya'da tatilciler Konyaaltı Sahili'nde akın etti. Bazı tatilciler sahil bandında yürüyüş yapıp güneşlenirken, bazıları ise sahilde kitap okumayı tercih etti. Aralık ayının son günlerinde en ilginç görüntüyü ise denize giren vatandaşlar oluşturdu.

Antalya'da yaşayan ve yaz kış denize girmekten keyif aldığını belirten Bülent Gümüş, "Saklıkent Kayak Merkezi'nde ve Türkiye'nin birçok yerinde kar varken biz burada denize girebiliyoruz. Antalya cennet gibi bir yer, çok güzel. Hiç üşümüyorum. Deniz suyu havadan sıcak" diye konuştu.