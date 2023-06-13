YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 13 gözaltı

Antalya merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 13 gözaltı

13.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya merkezli 10 ilde "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle yapılan dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu, müştekilerin internet üzerinden reşit olmayan bireylerle iletişim kurduğu iddiasıyla kendilerini avukat, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıldığı tespit üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Adana ve Batman kentlerinde belirlenen adreslere "Yıldız Operasyonu" adıyla eş zamanlı baskın yapıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suçta kullanıldığı belirtilen bilgisayar, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliden 13'ü yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Öte yandan "Sazan sarmalı" yöntemiyle 2 milyon 80 bin lira dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşitme engelli öğretmenin öğrencilerinden 200 eserlik sergiİşitme engelli öğretmenin öğrencilerinden 200 eserlik sergi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi Mersin'de defnedildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi Mersin'de defnedildi
Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildiKastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık Gözaltı operasyon sazan sarmalı

Antalya Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:24
Yatsı
22:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Başak eczanesi
Alanya
Tuğba eczanesi
Alanya
Demet eczanesi
Muratpasa
Tatlican eczanesi
Kepez
Güzelyurt eczanesi
Aksu
Yeni ege eczanesi
Kepez
Melis eczanesi
Elmali
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.