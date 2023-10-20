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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

20.10.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Antalya'da Muratpaşa Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından avluda toplanan grup, Filistin'e destek sloganı atıp dua etti.

Köklü Değişim Dergisi İl Temsilcisi Abdussamed Dönmez, grup adına yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimizi göstermek, her şeye gücü yeten Rabb'imizden yardım dilemek için buradayız. Bu mübarek günde Gazze'de zulme maruz kalan kardeşlerimiz için ellerimizi semaya kaldırıyor ve Allah'a yalvarıyoruz." diye konuştu.

Kentteki birçok camide, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

MUĞLA

Muğla'da Menteşe Kurşunlu Camisi'nde cuma namazının ardından İl Müftüsü Yaşar Çapcı, saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Vatandaşlar, namazın ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

Ardından vatandaşlar ve STK temsilcileri, ellerindeki pankartlarla İsrail'i protesto ederek Sınırsızlık Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Gruptakiler, Sınırsızlık Meydanı'ndaki açıklamanın ardından dağıldı.

BURDUR

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, saldırıları protesto etti.

Avşarhan önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in saldırılarını kınadı, slogan attı. Filistinlilerin yanlarında olduklarını belirten grup, basın açıklamasından sonra dağıldı.

ISPARTA

Isparta'da cuma namazının ardından vatandaşlar "Katil İsrail" yazılı dövizlerle Mimar Sinan Camisi önünde toplandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Daha sonra vatandaşlar, Gazze'deki siviller yararına düzenlenen kermese katıldı.

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Muğla Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:57
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

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Datca
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