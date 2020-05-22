Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gençler güneşli havanın keyfini çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkıp kentlerin simge meydanları ile park ve caddelerde güneşli havanın keyfini yaşadı.

Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurdu. Sosyal mesafe kuralına uyan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte özelikle gölgelik alanlarda zaman geçiren gençler, belediyelerin dezenfeksiyon yaptığı park ve bahçelerde oturdu. Çok sayıda gencin deniz manzarası olan parkları tercih ettiği görüldü.

Yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan bazı gençler de aileleriyle yürüyüş yaptı.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde 15-20 yaş grubu gençler, sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir hafta sonra tekrar sokakları şenlendiren gençler, saat 11.00'den itibaren kent merkezinde park ve caddeler de arkadaşlarıyla buluştu. Sosyal mesafe kurallarına büyük ölçüde uydukları ve maske taktıkları gözlenen gençlerin bir bölümü ise bisiklete bindi.