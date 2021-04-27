Antalya’nın büyüleyici kanyonları turistlerin ziyaretini bekliyor

Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, yaz- kış macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Rafting yapmaya gelen turistler, ilk önce kanyonu dolaşıp ardından rafting botlarına binmek için güçlü su akışının olduğu noktaya gidiyor. İran ve Rusya pazarının sezonu hızlı açmasıyla coştuğu birkaç hafta öncesine göre şimdilerde tek tük rafting botu suya indiriliyor. 1 Haziran'a kadar Rus turistlerin gelişinde yaşanan duraksamanın neden olduğu sessizliği, yerli turistler doldurmaya çalışıyor. Yerli turistler de kısıtlamalar nedeniyle rafting yerine Tazı Kanyonu'nu gezip fotoğraf çekmeyi tercih ediyor.

Pandemi öncesi dönemde günlük 2 binin üzerinde rafting botunun suya indiği Köprülü Kanyon'da, bu aylarda rakam 100 ile 200 arasında kalıyor. Bir an önce Rusya uçuşlarının açılmasını bekleyen rafting işletmecileri, hazırlıkların tamamlandığını, turistlerin beklendiğini söylüyor. Mart ayının son haftası ile nisan ayının ilk 15 günü oldukça yoğun günler geçirdiklerini belirten rafting işletmecisi Süleyman Aksu, "1 Haziran'dan itibaren yoğunluğun başlayacağını düşünüyoruz. Yaz sezonunda rengarenk botların turkuaz mavisi nehir suyunda heyecanla sürükleneceği günleri iple çekiyoruz" diye konuştu.