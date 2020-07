Antalya OSB, 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı

Antalya OSB’de üretim yapan 7 firma, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Sanayiciliğin ve üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir ortamda elde edilmiş böylesi bir başarı hem Antalya’mız hem de Bölgemiz için gurur kaynağıdır” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Yılı Raporu açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ, ADOPEN Plas. ve İnş. San. AŞ, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan Antalyalı, AOSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup Antalya OSB katılımcısı olan Nam Et Gıda San. ve Tic. AŞ, İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte Antalya OSB’nin Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki firma sayısı 7 oldu.

Başkandan teşekkür

İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını tebrik eden Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Sanayiciliğin ve üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir ortamda elde edilmiş böylesi bir başarı hem Antalya’mız hem de Bölgemiz için gurur kaynağıdır. Bu başarının elde edilmesinde en büyük pay sahibi olan fabrika çalışanlarımızı, sanayicilerimiz nezdinde kutluyor, bu gururu bizlere ve kentimize yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.