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Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.02.2020 15:41 | Son Güncelleme

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde güneş keyfi yaptı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken, "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da baharı aratmayan günler yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyrettiği Antalya'da, bazı tatilciler plajlarda güneşin tadını çıkardı, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Bazı anne babalar kitap okurken, çocuklar da kumsalda oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Deniz güneş Konyaaltı Plaj

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