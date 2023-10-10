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Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

10.10.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, sahillerde yoğunluk devam ediyor.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi. Bazı aileler de çocuklarıyla kumsalda oyun oynadı.

Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapanların yanı sıra bisiklet sürerek spor yapmayı tercih edenler de oldu.

Antalya'da güneşli havanın cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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antalya plaj tatil deniz güneşli hava sahil yoğunluk

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