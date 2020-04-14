Antalya'da 10 günlük bebek yatağında ölü bulundu

Antalya'da 10 gün önce dünyaya gelen bebek, evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Kartal, henüz ismini koymadıkları 10 günlük kız bebeğinin yatağında hareketsiz olduğunu fark etti.

Sağlık ekiplerini arayan anne Kartal yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası bebeğin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Erken doğumla dünyaya gelen bebeğin bazı sağlık sorunlarının olduğu ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.

