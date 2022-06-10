YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

10.06.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında S.A'nın (33) "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyorÖğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor
Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldıAdana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
cezaevi polis Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
21:59
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.