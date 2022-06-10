Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında S.A'nın (33) "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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