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Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

30.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizkent Mahallesi'nde deniz kıyısındaki sazlıkların arasında saklanan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Suriye uyruklu biri çocuk, ikisi kadın 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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