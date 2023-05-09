Antalya'da 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğunca gerçekleştirilen festival, "Tiyatro Birleştirir" temasıyla başladı.

Festival kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenci topluluklarının yanı sıra İran ve Kırgızistan'dan ekiplerin de aralarında olduğu ulusal ve uluslararası tiyatro toplulukları Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu ve Olbia Salonu'nda 12 oyun sergileyecek.

Program kapsamında İran'dan Volume Art topluluğu What's The Truth (Hakikat nedir?) adlı oyunuyla, Akdeniz Üniversitesi Yaratıcı Sanatlar Topluluğu "Gizli Oturum" ve İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahnesi "Kural ve Kuraldışı" oyunuyla sanatseverlerle buluştu.

Tiyatro toplulukları, 11 Mayıs'a kadar sahne alacak.

