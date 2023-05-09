YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Antalya'da 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

09.05.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen 15. Uluslararası Tiyatro Festivali, perdelerini açtı.

Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğunca gerçekleştirilen festival, "Tiyatro Birleştirir" temasıyla başladı.

Festival kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenci topluluklarının yanı sıra İran ve Kırgızistan'dan ekiplerin de aralarında olduğu ulusal ve uluslararası tiyatro toplulukları Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu ve Olbia Salonu'nda 12 oyun sergileyecek.

Program kapsamında İran'dan Volume Art topluluğu What's The Truth (Hakikat nedir?) adlı oyunuyla, Akdeniz Üniversitesi Yaratıcı Sanatlar Topluluğu "Gizli Oturum" ve İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahnesi "Kural ve Kuraldışı" oyunuyla sanatseverlerle buluştu.

Tiyatro toplulukları, 11 Mayıs'a kadar sahne alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ankara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdıAnkara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdı
Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüAntalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya Akdeniz Üniversitesi Tiyatro festival

Antalya Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:59
Yatsı
21:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Elif metin eczanesi
Aksu
Başak eczanesi
Alanya
Filiz eczanesi
Alanya
Karakoyun eczanesi
Serik
Ozan eczanesi
Kemer
Eraslan eczanesi
Demre
Tekin eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.