Antalya'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kürüş Mahallesi'nde iki grup arasında inşaat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucu 3 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştıkları iddia edilen M.Ö, Y.Ö, H.Ç. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Serik'te iki grup arasında dün çıkan kavgada, Ali Nazlı (45) ve oğlu Musa Nazlı ile Yılmaz Kara (35) bıçakla yaralanmıştı.



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