Antalya’da 7 ilçeye 128 trafo, 2 bin 358 aydınlatma direği yatırımı yapıldı

Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa’yı kapsayan bölgede yıl içinde toplam 483 km yeni şebeke tesis yatırımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), hizmet bölgesindeki her noktaya kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için, görev alanı kapsamına giren her bölgeye özel yatırım, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bu çerçevede 2023 yılında Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa’nın enerji altyapısını güçlendirmek için 128 yeni trafo merkezi kuran AEDAŞ, 2 bin 358 aydınlatma direği yatırımı yaparken, 6 bin 906 armatürü yeniledi. AEDAŞ Metropol Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan ilçelerde ayrıca bin 526 alçak gerilim, 862 orta gerilim direği dikildi, 483 km yeni şebeke tesis yatırımı da hayata geçirildi.

2023 yılı yatırım çalışmaları ve 2024 planlamaları ile ilgili bilgi veren AEDAŞ, her ilçe bazında gerçekleştirdiği özel çalışmaları şöyle sıraladı:

Aksu ilçesinde Altıntaş Bölgesi’nin tamamına yönelik enerji arzını sağlayabilmek için TEİAŞ Trafo Merkezi’nden orta gerilim fider tesis çalışmalarına başlandı. 35 km yeraltı kablolu orta gerilim şebekesinin yüzde 50’lik kısmı tamamlandı. Yeraltı kablolu alçak gerilim ve aydınlatma şebekesi ile birlikte 20 adet 1600 kVA trafo bölgesi yapıldı. Bunların yanı sıra Yeşilkaraman Mahallesinde 3, Gaziler Mahallesinde 2, İhsaniye, Karagöz, Kurşunlu, Pınarlı, Yörükler ve Yurtpınar Mahallelerinde 1’er adet ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışına gidildi. 2024 yılı için Aksu ilçesi genelinde; 435 adet yeni aydınlatma direği, 6 km havai alçak gerilim şebekesi, 12 km AG+OG havai şebeke, 13 km yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 12 km yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planlandı.

Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesinde 9, Altınkale, Orta, Yeniköy Mahallelerinde 3, Kovanlık Mahallesinde 2, Aşağıoba, Dağbeli, Karataş, Kirişçiler Mahallerinde 1’er adet ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı yapıldı. 2024 yılında Döşemealtı ilçesi genelinde; 735 adet yeni aydınlatma direği, 7 km havai alçak gerilim şebekesi, 19 km AG+OG havai şebeke, 21 km yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 14 km yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planlandı.

Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka’da 9, Altınova Mahallesinde 4, Barış, Yeni Emek, Fatih Mahallerinde 2’şer, Gazi, Habibler, Kütükçü, Şafak, Şelale Mahalleri ve Yeşil Sanayi Sitesi’nde 1’er adet ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı ve yenileme çalışmaları yapıldı. 2024 yılında Kepez ilçesi genelinde; 1.100 adet yeni aydınlatma direği, 33 km yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 25 km yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planlandı.

Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır-Hisarçandır Mahallesinde 17, Gökdere Gürsu, Hurma Mahallelerinde 1’er ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışına gidildi. Pınarbaşı ve Uncalı Mahallelerine mevcut şebekede alternatif beslenme hattı tesis edildi. 2024 yılında Konyaaltı ilçesi genelinde; 100 adet yeni aydınlatma direği, 18 km havai alçak gerilim şebekesi, 40 km AG+OG havai şebeke, 7 km yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 3 km yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planlandı.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesinde 2 adet ilave trafo bölgesi tesisi, Güzeloba Mahallesinde ise 2 adet ilave trafo bölgesi tesisi ile 11 adet mevcut trafo tesisinde kapasite artışı ve yenileme çalışmaları yapıldı. 2024 yılında Muratpaşa ilçesi genelinde; 370 adet yeni aydınlatma direği, 2 km AG+OG havai şebeke, 11 km yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 9 km yeraltı orta gerilim şebekesi tesis edilmesi planlandı.