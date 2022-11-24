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Antalya'da 90 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu

24.11.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolduğu bildirilen 90 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Mavikent Mahallesi Yalı mevkisinde ikamet eden 90 yaşındaki Süleyman Çağatay, sabah erken saatte evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Çağatay'dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

Yaşlı adamın oğlu Hüseyin Çağatay, gazetecilere, "Yalı Mezarlığı'na doğru eli bastonlu bir kişinin gittiği görülmüş. Sanki yer yarıldı, yerin dibine gitti. Evimizin yanında bulunan ormanı didik didik ettik, bulamadık. Belediyeden anons ettirdik. İnşallah sağ salim bulunur." diye konuştu.

Çağatay, Alzheimer hastası babasını görenlerin 112'yi aramalarını rica etti.

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alzheimer Kumluca arama

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