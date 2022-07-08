YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu

Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu

08.07.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu

Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde akrep sokan 8 aylık bebek, hava ambulansı ile sevk edildiği hastanede tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

Beldibi Mahallesi'nde yaşayan Ak çifti, dün sabah oğulları Muhammed Göktuğ Ak'ın elini kara akrebin soktuğunu fark etti.

Ailenin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bebek, önce Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisine ulaştırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından bebek, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek, pediatri yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Sağlığına kavuşan Muhammed Göktuğ, bugün taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, yaptığı açıklamada, kara akreplerin en tehlikeli akrepler kategorisinde yer aldığını söyledi.

Özellikle yenidoğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanların ve yaşlıların akrebin zehrine direnç göstermekte daha güçsüz olduklarını belirten Başıbüyük, tıbbi müdahale hızlı yapılmadığı takdirde hastanın hayatını kaybedebileceğini anlattı.

Başıbüyük, bebek için de sağlık merkezine yapılan ihbarın ardından hızlı bir müdahalenin gerçekleştiğini dile getirerek, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleşen bebek hasta, şifa ile taburcu edilmiştir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliğiAntalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği
Adana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldıAdana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldı
İBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçtiİBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçti
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.