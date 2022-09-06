Antalya'da anne ve çocukları beraber tekvando yapıyor

Antalya'da spor salonunda bir araya gelen anne ve çocukları beraber tekvando yapma fırsatı buluyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Turgut Özal Spor Salonu'nda, anne ve çocukları bir araya getirerek, hem birlikte zaman geçirmelerini hem de spor yapmalarına imkan sağlıyor.

Tekvando antrenörü Derya Uyankaya, çocukları yaz tatili boyunca olabildiğince bilgisayar, tablet ve telefonlardan uzak tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ailelerin spor yaparak beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek istediklerini belirten Uyankaya, "Öğrencilerinin tatil boyunca ekran başında hareketsiz zaman geçirmemeleri için öncelikle anneleri bilinçlendirmek istedik. Bu amaçla bir derse anneleri de davet ettik. Çok güzel oldu. Çocuklar anneleriyle tekvando yapmaktan mutlu oldu." ifadesini kullandı.

Kendisinin de iki çocuğunun olduğunu, salonda beraber tekvando yaptıklarını aktaran Uyankaya, çocuklara özgüven kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kadınlara uygulanan şiddete karşı ev kadınlarına tekvando eğitimi de verildiğini ifade eden Uyankaya, ev kadınlarından çok güzel dönüşler aldıklarını, sadece yemek yapan, çocuk dünyaya getiren ev kadınlarının farklı işlerde de başarılı olduklarını gördüklerini belirtti.

