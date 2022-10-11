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Antalya'da "Antik Çağdan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri" sergisi açıldı

11.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Antik Çağdan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri" sergisi açıldı

Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Antalya Kaleiçi Müzesi'nde, "Hayvanlar ve Paralar, Antik Çağdan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri" sergisini izlenime sundu.

Sergide 34 farklı hayvan figürünün yer aldığı, farklı dönemlere ait, madeni ve kağıt 140 paraya yer verildi.

Küratörlüğünü Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin ile AKMED Akademik İşler Uzmanı Dr. Arif Yacı'nın üstlendiği sergide, hayvan figürlü paralar ile hayvanlara ilişkin tarihi inanış ve bilgiler yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Oğuz Tekin, AKMED, çalışmaları ve merkeze bağlı müzedeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Merkezde panel, söyleşi ve konferansların yanı sıra muhtelif zamanlarda, farklı konularda sergi çalışmaları da yapıldığını kaydeden Tekin, "Hayvanlar ve Paralar, Antik Çağdan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri" sergisinin 1 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Tekin sergide tarihin ilk dönemlerinden bugüne paraların hikayelerinin anlatıldığını ifade ederek, "Hayvanlar dünyasına da bir pencere açmak istedik. Çok şey de öğrendik. Sayfalarca çalışmaların sonucunda bu sergi ortaya çıktı." dedi.

Sergi, 31 Ağustos 2023'e kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

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