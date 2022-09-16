Antalya'da avukat, kız arkadaşına "polis sürpriziyle" evlenme teklifi yaptı

Antalya'da kız arkadaşıyla evlenmeyi düşünen avukat, polisin yardımıyla sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan kız arkadaşı Tuğba Çınar'a polislerin yardımıyla kurgusal evlenme teklifi planladı.

Baysal ve Çınar bir mekanda oturdukları sırada yanlarına gelen sivil kıyafetli iki polis memuru kurguya göre çiftin üst ve çantalarında arama yaptı.

Yapılan aramada Çınar'ın çantasında bulunan bir paketin içinden yüzük çıktı.

Yüzüğü alan Baysal, kız arkadaşı Çınar'a "Benimle evlenir misin?" diye teklifte bulundu, Çınar ise "evet" diyerek teklifi kabul etti.

Avukat Baysal, gazetecilere, kız arkadaşıyla müvekkillerini ziyaret etmek için gittiği cezaevinde tanıştığını söyledi.

Kız arkadaşına farklı bir evlilik teklifinde bulunmak için polis arkadaşlarından yardım istediğini anlatan Baysal, "Kız arkadaşımın çantasının içinde tuz içerisine yüzük koymuştum. Polisin araması sırasında bulunan poşetin içinden tuz ve içinden yüzük çıktı. Yüzüğü alıp evlenme teklifimi yaptım." dedi.

Evlenme teklifi alan Çınar ise erkek arkadaşıyla yemeğe geldiğini ve böyle bir evlenme teklifi beklemediğini ifade etti.

Yemek yedikleri sırada yanlarına polislerin geldiğini ve çantasını aradıklarını dile getiren Çınar, "Ne olduğunu şaşırdım, 'Şaka mı yapıyorsunuz?' gibi sözler söyledim. Çantamdan çıkan poşetin içindekinin tuz olduğunu anlamıştım ve içinden yüzük çıktı. Polis yüzüğü Şafak'a verdi ve o da evlenmek teklifini yaptı. Böyle bir evlenme teklifi beklemiyordum." diye konuştu.

Evlilik teklifi ise mekana gizlenmiş gizli kameralarla kayıt altına alındı.

