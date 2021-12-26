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Antalya'da balon balığı avlama yarışması düzenlendi

26.12.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da balon balığı avlama yarışması düzenlendi

Antalya'da balon balığı avlama yarışmasında en çok balık tutanlar ödüllendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince son yıllarda Akdeniz’deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik, Konyaaltı Sahili'nde balon balığı avlama yarışması düzenlendi. Yaklaşık 4 saat süren yarışmaya, 86 balıkçı katıldı.

En fazla balık tutan balıkçılar için Konyaaltı Plajı Olbia Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Yarışmada, 790 gram balon balığıyla Veli Serttaş birinci, 710 gramla Tamer Ovalıoğlu ikinci ve 260 gramla Melik Soydal üçüncü oldu.

Dereceye girenlere madalya ve bir balık restoranında 2 kişilik yemek hediye edildi.

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