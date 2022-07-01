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Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

01.07.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 2436 Sokak'ta tartıştığı N.C'yi (39) boynundan ve sırtından yaralayan şüpheli Ö.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri Ö.G'yi Yeşildere Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayın ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden N.C'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dün Kepez ilçesinde sokakta gördüğü N.C. ile tartışan Ö.G, yanında bulundurduğu bıçak ile kadını boyun ve sırt bölgesinden yaraladıktan sonra kaçmıştı.

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polis Gözaltı

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