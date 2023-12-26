YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı

26.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "korsan taşımacılık" yaptığı iddiasıyla bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan E.K'nin bir otelden aldığı yolcuları havalimanına götürdüğü minibüs, taksici Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26) tarafından durduruldu. İki taksici, E.K'nin "korsan taşımacılık" yaptığını öne sürerek evrakları kontrol etmek istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri E.K'nin yolcu taşıma belgesi olduğunu ve bir acenteye bağlı çalıştığını belirledi. E.K'nin şikayeti üzerine iki taksici hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden işlem yapıldı.

Polis ekipleri, Y.E.G. ile Ş.Ç'yi gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandıAvcılar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandıDiyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Bursa'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandıBursa'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı taksi evrak

Antalya Namaz Vakitleri 26 Aralık Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:02
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Salı

Erol eczanesi
Manavgat
Turunç eczanesi
Alanya
Derin eczanesi
Alanya
Ece eczanesi
Alanya
Side ay eczanesi
Manavgat
Yilmaz eczanesi
Serik
Şifa eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.