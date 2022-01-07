Antalya'da bir teknede çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gezinti teknesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manavgat'ın Ulualan mevkisinde bir tersaneye ait çekek yerinde tamiratı yapılan 24 metrelik ahşap tur teknesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankerleri ile tersane çalışanlarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Muzaffer Çin'e ait olduğu öğrenilen teknede yaklaşık 3 milyon civarında hasar oluştuğu belirtildi.

Manavgat Irmağı'nda yaz sezonunda tur yapan teknenin 2 ay önce bakım için tersaneye çekildiği öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

