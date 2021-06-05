YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü

Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü

05.06.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü

1/

Antalya'nın Serik ilçesindeki 15 dönüm tarlada anız yangını çıktı.

Gebiz Mahallesi'nde Y.Y'ye (31) ait tarlada arpa hasadı yapıldığı sırada biçilen alanda yangın başladı.

Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 arazöz, bir itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.

Alevler, 15 dönüm tarlanın yakınında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Antalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendiAntalya'nın turunç ve bergamot kabuğu reçelleri tescillendi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cumartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:51
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cumartesi

Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Elvan Eczanesi
Muratpasa
Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
İnanır Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

GÜNCELLEME - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

GÜNCELLEME - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.