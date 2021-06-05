Antalya'da çıkan anız yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesindeki 15 dönüm tarlada anız yangını çıktı.

Gebiz Mahallesi'nde Y.Y'ye (31) ait tarlada arpa hasadı yapıldığı sırada biçilen alanda yangın başladı.

Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 arazöz, bir itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.

Alevler, 15 dönüm tarlanın yakınında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

