Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akçapınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilen yangını kontrol almak için çaba gösteriyor.



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