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Antalya'da cinayet sanığı iki kardeşten birine müebbet birine tahliye

23.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da cinayet sanığı iki kardeşten birine müebbet birine tahliye

Antalya'da 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin bazı parçalarının foseptik çukurunda bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık iki kardeşten biri müebbet hapisle cezalandırılırken, suç delillerini gizlemekten 5 yıl hapis cezası alan diğer kardeş tahliye oldu.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Y. ile kardeşi Oktay Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay özetini okuyarak Mehmet ve Oktay Y. kardeşlerin Süleyman Eken'i öldürdükleri ve cesedi ortadan kaldırdıklarını belirterek sanıkların "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanıklardan Mehmet Y, ağabeyinin işlediği suçtan dolayı cezaevinde olduğunu öne sürerek, hem kendisinin hem de ailesinin mağdur olduğunu savundu.

Önceki duruşmada cinayeti işlediğini itiraf eden Oktay Y. ise takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti.

Mahkeme heyeti sanık Oktay Y'yi "kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Oktay Y'ye ayrıca "yağma" suçundan da 11 yıl hapis cezası verildi. Suç delillerini gizlemekten 5 yıl hapis cezası alan Mehmet Y. tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

- Olay

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Eken'den haber alamayan annesi 13 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Eken'in en son Mehmet Y. ve Oktay Y. kardeşlerle görüştüğünü tespit etmişti. Şüphelilerin Döşemealtı ilçesindeki annelerinin yaşadığı evin bahçesinde 7 Nisan 2021'de iş makinesiyle yapılan aramada ise Eken'in parçalanan cesedinin bir kısmı bulunmuş, şüpheli iki kardeş tutuklanmıştı.

Kardeşler hakkında "Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan Oktay Y. geçen duruşmada olayı sadece kendisinin gerçekleştirdiğini, kardeşinin bu olayla bir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.

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