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Antalya'da cinayet sanığı kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi

02.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da cinayet sanığı kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi

Antalya'da 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin bazı parçalarının foseptik çukurunda bulunmasıyla ilgili tutuklanan iki kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Döşemealtı ilçesinde Süleyman Eken'i (55) öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Mehmet ve Oktay Y. kardeşler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Eken'in sanık Oktay Y'ye para verdiği, her hafta faiz aldığı ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu kaydedildi.

Eken'in olay günü sanık Oktay Y'nin iş yerine gittiği ve Mehmet Y'nin de buraya geldiği belirtilen iddianamede, "Maktul her iki sanıkla aynı iş yerinde saatlerce kaldı, üç saat sonra maktulün telefonu kapandı. Bu sırada her iki sanık maktulü burada alıkoyarak Oktay Y'ye ait senetleri alıp imha ettiler. Maktulün üzerindeki para ve eşyalarını zorla alıp, şiddet uygulayarak, maktulü bilinmeyen bir şekilde öldürdüler." ifadelerine yer verildi.

Sanıkların cinayet sonrası plan yaparak cesedi Döşemealtı ilçesinde bulunan annelerinin evlerine götürdükleri aktarılan iddianamede, kardeşlerin burada cesedi parçalara ayırarak kol ve bacaklarını evin foseptik çukuruna gömdükleri, diğer parçalarını ise tespit edilemeyen ve bütün aramalara rağmen bulunamayan yere attıkları vurgulandı.

Sanık Oktay Y, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini, olay günü Süleyman Eken'e borcunu ödediğini ve bir daha görmediğini öne sürdü.

Sanık Mehmet Y. ise öldürülen Eken'i tanımadığını, daha önce hiç görmediğini ve öldürülmesiyle bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

İddianamede, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den haber alamayan annesi 13 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Eken'in en son Mehmet ve Oktay Y. kardeşlerle görüştüğünü tespit etmişti. Şüphelilerin Döşemealtı ilçesindeki annelerinin evinin bahçesinde 7 Nisan'da iş makinesiyle yapılan aramada parçalanan cesedin bir kısmı bulunduktan sonra iki kardeş tutuklanmıştı.

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