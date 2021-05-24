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Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu

24.05.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu

Antalya'da Muratpaşa ilçesi açıklarında kadın cesedi bulundu.

Falez Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden deniz polisi ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedini bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada yapılan incelemede cesedin 55 yaşındaki Necla Özkan'a ait olduğu tespit edildi.

Özkan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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