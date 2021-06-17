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Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

17.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Hüseyin Elgül'ün (51) kullandığı traktör, geri manevra sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi.

Tarlada çalışan işçiler, yetkililerden yardım istedi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Elgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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