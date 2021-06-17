Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Hüseyin Elgül'ün (51) kullandığı traktör, geri manevra sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi.

Tarlada çalışan işçiler, yetkililerden yardım istedi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Elgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz