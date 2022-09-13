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Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

13.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Damla Demirelli (27) yönetimindeki 07 ASV 404 plakalı otomobil Muratpaşa ilçesi Yaşar Sabutay Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Demirelli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demirelli'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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