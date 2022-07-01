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Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

01.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak Alman vatandaşının 154 bin 473 avrosunu dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alman vatandaşı F.G.Z, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurarak kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir kişinin 154 bin 473 avrosunu aldığını iddia etti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.G.Z'nin ifadesi üzerine yaptığı araştırmada şüpheli H.Ç'yi Antalya Havalimanında gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı

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