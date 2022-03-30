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Antalya'da düzenlenen e-ticaret fuarı "World Ecom Expo" başladı

30.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen e-ticaret fuarı "World Ecom Expo" başladı

Antalya'da gerçekleştirilen "World Ecom Expo" fuarı, e-ticaretin dünya devlerini Türk firmalarla buluşturdu.

E-ticaret platformu World ECommerce Forum (WORLDEF) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuara, 35 ülkeden 900 şirketin yaklaşık 1500 temsilcisi katıldı. Organizasyonda Wayfair, AliExpress, Zalando ve Allegro gibi pek çok büyük e-ticaret şirketinin yanı sıra kargo, teknoloji ve dijital pazarlama firmalarının da aralarında bulunduğu servis sağlayıcılar yer alıyor.

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, fuarın açılışında, 3 gün boyunca katılımcıların iş birliği fırsatlarını değerlendireceğini ve bunun global e-ticaret piyasasındaki payının 150 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

WORLDEF'in globalleşeceğini belirten Nart, "İlk global toplantımız 25-26 Ekim'de Londra'da yapılacak. 'WORLDEF-Londra Global Meeting'e yaklaşık 300 firma ve bin kişinin katılım sağlamasını bekliyoruz. Avrupa e-ticaret ekosisteminin bütün paydaşları bu etkinlikte buluşacak. Türkiye ve Birleşik Krallık'taki firmalara iş birliği fırsatı sunacak." dedi.

- "Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı olacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, toplantıya gönderdiği video mesajda, geçen yıl küresel e-ticaret kullanıcı sayısının 3 milyarı aştığını vurguladı.

Bu tüketicilerin harcamalarının 4,9 trilyon dolar olduğuna dikkati çeken Gülle, "Ülkemizde son 5 yılda e-ticaret hacmi 4 katına çıktı. 2020'de 225 milyar liraya ulaşan toplam e-ticaret hacmimiz 2021'in ilk yarısında da süratle artmaya devam etti. Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı olacak." ifadelerini kullandı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ise dernekleri kurulduğunda Türkiye'deki e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yüzde 0,3'lerde olduğunu, şimdi ise bu oranın yüzde 16'lara kadar geldiğini kaydetti.

Ekmekçi, gelecek dönemde e-ticaretle ilgili yasa değişikliklerinin geleceğini ve devlet stratejisi olarak sektörün destekleneceğini düşündüklerini ifade etti.

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