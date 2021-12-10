Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli kadın öğretmen hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi 283 Sokak'ta yaşayan T.Y, sabah saatlerinde polis merkezine gidip gece karısı Gülsenem Y'yi (63) öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Eve giden polisler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gülsenem Y'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Gülsenem Y. ve T.Y'nin 2 çocuğunun bulunduğu, daha önce boşandıkları ancak yeniden evlendikleri öğrenildi.



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