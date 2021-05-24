YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da eşi tarafından öldürülüp çukura gömüldüğü iddia edilen kadının cenazesi adli tıptan alındı

Antalya'da eşi tarafından öldürülüp çukura gömüldüğü iddia edilen kadının cenazesi adli tıptan alındı

24.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eşi tarafından öldürülüp çukura gömüldüğü iddia edilen kadının cenazesi adli tıptan alındı

1/

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp ihbarında bulunan eşi tarafından öldürülüp iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü öne sürülen kadının cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Öldürülen Aslı Ö'nün (36), Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının cenazesi morgdan çıkarılarak oğluna teslim edildi.

Cenaze toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (29), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek karısı Aslı Ö'nün kaybolduğunu bildirmişti. Yapılan araştırmada içinde eşinin cesedi olduğu düşünülen halıyı araca yüklediği belirlenen M.Ö. dün gözaltına alınmıştı. Sorgusunda boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildiAntalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:12
Yatsı
21:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Eliz Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Hazal Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.