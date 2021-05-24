Antalya'da eşi tarafından öldürülüp çukura gömüldüğü iddia edilen kadının cenazesi adli tıptan alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp ihbarında bulunan eşi tarafından öldürülüp iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü öne sürülen kadının cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Öldürülen Aslı Ö'nün (36), Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının cenazesi morgdan çıkarılarak oğluna teslim edildi.

Cenaze toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (29), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek karısı Aslı Ö'nün kaybolduğunu bildirmişti. Yapılan araştırmada içinde eşinin cesedi olduğu düşünülen halıyı araca yüklediği belirlenen M.Ö. dün gözaltına alınmıştı. Sorgusunda boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

