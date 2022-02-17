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Antalya'da FETÖ sanığına 10 yıl 6 ay hapis cezası

17.02.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da FETÖ sanığına 10 yıl 6 ay hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.Ü. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri örgüt adına askeri okullarda takip ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ü'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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