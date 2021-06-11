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Antalya'da galericiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

11.06.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da galericiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

Antalya'da otomobil galerisi sahibi bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobil galerisi bulunan Mesut Bağdınlı (49), yakınları tarafından iş yerinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, adli tıp morguna götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, B.A. (21) ve U.D'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Bağdınlı ile aralarında araç kiralama konusuyla ilgili alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.

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