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Antalya'da genci darbederek öldürdükleri iddia edilen baba ve oğul hakim karşısında

ANTALYA HABERLERİ  | 01.07.2020 19:02 | Son Güncelleme

Antalya'da genci darbederek öldürdükleri iddia edilen baba ve oğul hakim karşısında

Antalya'da çektiği videoları "Ares" takma adıyla sosyal medyada paylaşan ve çok sayıda takipçisi olduğu için "sosyal medya fenomeni" olarak nitelendirilen Şeyhmus Özdemir'i darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Kadir Ozan Erdal ve Veysi Erdal, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hayatını kaybeden gencin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Veysi Erdal, oğlunun kendisini aradığını ve internete kız kardeşinin uygunsuz fotoğraflarını gördüğünü söylediğini öne sürdü.

Bunun üzerine Antalya'ya geldiğini ve eski eşinden olan kızıyla fotoğraflarla ilgili konuştuğunu anlatan Erdal, "Kızım fotoğrafların çeken kişinin kim olduğunu söyledi. Şeyhmus ile fotoğraflarla ilgili konuşmak istedik ama küfredip bizi engelledi. Bunun üzerine oğlum, Şeyhmus'u arayarak kendini 'sosyal medya uzmanı' olarak tanıtıp bir mekanda randevu ayarladık." savunmasında bulundu.

Özdemir ile mekanda buluşarak konuştuğunu, daha sonra yemek için başka bir yere gittiklerini anlatan Erdal, arabada küfürleşmeye başladıklarını ve ormanlık alanda da kavga ettiklerini ifade etti.

Erdal, kavgadan sonra oğluyla polise haber verdiklerini iddia etti.

Sanık Kadir Ozan Erdal da babasının ifadelerini tekrarlayarak, Özdemir'i öldürme kasıtlarının olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti delillerin toplanmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat'ta yaralı bulunan Şeyhmus Özdemir (20), ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, genci darbettikleri anlaşılan baba ve oğlu tutuklanmıştı.

Özdemir, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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